От класса к большой сцене – в Баку состоялся концерт проекта "Единство поколений"

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся второй концерт в рамках проекта "Nəsillərin birliyi" (Единство поколений). Проект задуман как своеобразная творческая лаборатория для молодых музыкантов, где в процессе подготовки к совместным выступлениям с вокалистами на большой сцене они приобретают ценный опыт концертмейстерского мастерства, учатся чуткому взаимодействию с солистами и ансамблевой ответственности, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Как и в первом концерте проекта, прошедшем в феврале 2024 года, на сцену вышли студенты классов заслуженных артистов Азербайджана - доцента кафедры сольного пения и оперной подготовки БМА Фариды Мамедовой и старшего преподавателя, доктора философии по искусствоведению Ильхама Назарова.

"Содружество педагогов и студентов, выступающих на одной сцене, является серьёзной опорой в формировании нашей молодежи. Находясь рядом с уже сложившимися музыкантами и педагогами, студенты получают уникальную возможность открыть для себя новые грани профессии. В ходе подготовки к концерту они перенимают не только технические навыки, но и профессиональное мышление, учатся ответственности - не только за себя, но и за партнёра по сцене. Искусство ансамблевого музицирования - это отдельная и очень важная составляющая профессии, где необходимо уметь слушать, чувствовать, поддерживать и быть на одной волне с коллегой. Такой формат формирует самостоятельность и зрелость мышления, и я рада, что подобные проекты помогают студентам делать первые осознанные шаги в профессиональной сфере", - отметила Фарида Мамедова.

Команду концертмейстеров представила автор идеи проекта, доцент кафедры концертмейстерского мастерства БМА Юлия Керимова.

"Артуро Тосканини называл концертмейстеров ангелами-хранителями певцов. Этот проект создаёт возможность совместного музицирования для молодых исполнителей, где они накапливают необходимый для профессионального роста опыт. Особенно важно это для моих студентов-концертмейстеров, поскольку данная профессия требует огромной чуткости и опыта. Работая с ровесниками и одновременно выступая рядом с педагогами, они ощущают серьёзность задачи, степень ответственности и глубже погружаются в профессию. В этом и заключается основная идея проекта", - сказала она.

Учащиеся Бакинской музыкальной академии, Азербайджанской национальной консерватории и Детской музыкальной школы № 12 имени Тофига Гулиева представили произведения азербайджанских и мировых классиков - Фархада Бадалбейли, Ниязи, Узеира Гаджибейли, Генделя, Моцарта, Верди, Бетховена, Сибелиуса, Листа, Глинки, Чайковского и других композиторов.

Как подчёркивают организаторы проекта "Nəsillərin birliyi", подобные инициативы направлены на формирование у молодых музыкантов новых исполнительских компетенций, которые в будущем станут прочной основой их профессионального пути в музыкальном искусстве.