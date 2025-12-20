Такер Карлсон назвал возможного преемника Трампа

Американский журналист Такер Карлсон назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса возможным преемником Дональда Трампа во главе Республиканской коалиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в ходе выступления на конференции Turning Point USA.

Карлсон подчеркнул, что многие представители правящего класса США не хотели бы видеть Вэнса в этой роли.

"Вопрос заключается в том, кто будет руководить [коалицией] дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены. И в Вашингтоне есть немало людей, которые пока не вполне понимают, чего они хотят, но точно знают, что не хотят Вэнса", - сказал он.