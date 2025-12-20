20 декабря первая группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в поселок Кяркиджахан города Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на начальном этапе в Кяркиджахан переселены 30 семей общей численностью 117 человек.

Церемония встречи началась с исполнения Государственного гимна. Светлая память шехидов, отдавших жизнь за Родину, была почтена минутой молчания.

Затем учащиеся полной средней школы №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди исполнили танец "Харыбюльбюль", песни "Гарабагдан Турана", "Миллетим", "Зефер седасы", а также стихотворение "Тарих язан серкерде".

В официальной части выступил с речью специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов. Вручая жителям ключи от новых квартир, Э.Юсубов поздравил их с этим знаменательным событием и пожелал благополучной жизни на родной земле. Он отметил, что спустя долгие годы в Кяркиджахан вновь возвращается жизнь, и это возвращение - конец 34-летнего вынужденного переселения и начало нового этапа. Также было подчеркнуто, что для комфортного проживания жителей на родной земле созданы все условия: восстановлены жилые дома и необходимая инфраструктура. Жители, в свою очередь, поделились своей радостью и выразили благодарность всем, кто подарил им этот счастливый день. Кроме того, специалисты Aгентства по разминированию дали жителям соответствующие рекомендации.

Напомним, что 28 декабря 1991 года поселок Кяркиджахан был оккупирован вооруженными силами Армении. После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года, поселок Кяркиджахан перешел под контроль азербайджанской армии.