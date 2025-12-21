Рекордный оборот контейнеров: Бакинский порт вывел Средний коридор на новый уровень

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Недавний рубеж, достигнутый Бакинским международным морским торговым портом - обработка 100-тысячного контейнера за один год - не просто локальный успех. Это наглядный символ растущего значения Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) в переосмыслении глобальных торговых потоков и укреплении экономической устойчивости региона. В мире, где цепочки поставок стремительно трансформируются, Средний коридор формируется как безопасный, гибкий и эффективный мост между Азией и Европой. Бакинский порт, как один из его ключевых узлов, находится в самом центре этих преобразований.

Цифры говорят сами за себя. В 2020 году Бакинский порт обработал 40 395 контейнеров в эквиваленте TEU (1 TEU = один 20-футовый контейнер - ред.). К 2024 году этот показатель вырос до 76 775 TEU, что означает рост на 90 процентов всего за четыре года. В 2025 году порт преодолел историческую отметку в 100 000 TEU, а прогнозы указывают на итоговый показатель в 104 000-105 000 TEU, что соответствует годовому росту примерно на 40 процентов по сравнению с 2024 годом. Такое стремительное расширение не является случайным - оно отражает как технические возможности порта, так и растущий спрос на маршруты Среднего коридора.

Не менее впечатляющим является рост общего грузооборота. В 2018 году, когда был введен в эксплуатацию современный портовый комплекс в Алате, общий объем перевалки грузов составлял 3,787 миллиона тонн. По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года этот показатель удвоился и достиг 7,547 миллиона тонн, при ожиданиях выхода на уровень 8 миллионов тонн к концу года. Эта динамика свидетельствует о том, что Бакинский порт не просто следует мировым тенденциям в сфере логистики, но активно формирует их.

Значение Среднего коридора заключается в его способности предлагать альтернативу традиционным маршрутам торговли между Востоком и Западом. На фоне геополитической напряженности и инфраструктурных ограничений, влияющих на другие коридоры, Транскаспийский маршрут обеспечивает более короткий, безопасный и адаптивный путь для перемещения товаров между Азией и Европой. Для не имеющих выхода к морю государств Центральной Азии он открывает прямой доступ к европейским рынкам. Для Европы - это надежный канал диверсификации цепочек поставок и снижения зависимости от отдельных маршрутов.

Роль Бакинского порта в этом процессе является ключевой. Расположенный на Каспийском море, он выступает в качестве ворот между Центральной Азией и Южным Кавказом, соединяя железнодорожные и автомобильные сети Казахстана и Туркменистана с последующими маршрутами через Грузию и Турцию. Достижение показателя в более чем 100 000 обработанных контейнеров TEU - это не просто локальный рекорд, а свидетельство того, что Средний коридор набирает вес как полноценная магистраль мировой торговли.

Для Азербайджана расширение порта укрепляет позиции страны как логистического хаба и способствует диверсификации экономики за пределами углеводородного сектора. Рост контейнерных перевозок означает создание новых рабочих мест, увеличение доходов и более глубокую интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости. Для соседних государств Средний коридор открывает возможности для более эффективного экспорта продукции, привлечения иностранных инвестиций и развития сопутствующих отраслей - складской логистики, таможенных услуг и транспортной инфраструктуры.

Эффект мультипликации здесь весьма значителен. Казахстан и Узбекистан, к примеру, выигрывают за счет сокращения транзитного времени при экспорте своей продукции в Европу. Грузия и Турция получают выгоды от увеличения потока грузов через свои железнодорожные и портовые системы. В совокупности эти страны формируют региональную торговую экосистему, которая повышает экономическую устойчивость и способствует расширению сотрудничества.

В глобальном масштабе Средний коридор вносит вклад в диверсификацию мировых цепочек поставок. В эпоху, когда сбои - от пандемий до геополитических конфликтов - выявили уязвимости глобальной логистики, наличие нескольких надежных маршрутов приобретает критическое значение. Средний коридор представляет собой диверсификацию физических торговых путей, снижая риски для мировой торговли.

Кроме того, приверженность Бакинского порта принципам устойчивого развития придает этому процессу дополнительное измерение. Являясь первым портом в регионе, получившим сертификат "EcoPort", он соответствует международным экологическим стандартам. Это гарантирует, что рост объемов грузоперевалки не осуществляется в ущерб окружающей среде, делая Средний коридор не только эффективным, но и устойчивым.

Обладая современной инфраструктурой, техническими возможностями и квалифицированным персоналом, порт находится в выгодном положении для достижения еще более амбициозных показателей в ближайшие годы. Цель превысить отметку в 8 миллионов тонн грузов в год - это не просто цифра, а отражение роли порта как опоры будущего Среднего коридора.

По мере того как мировая торговля продолжает эволюционировать, Средний коридор будет играть все более важную роль. Его способность соединять Азию и Европу по безопасному и эффективному маршруту делает его незаменимым элементом стабильности глобальных цепочек поставок. Для региональных экономик он означает рост, диверсификацию и интеграцию. Для мира - устойчивость и надежность.

Преодоление отметки в 100 000 TEU в Бакинском порту является не просто логистическим достижением, а важной вехой в развитии Среднего коридора. Подкрепленный прочной инфраструктурой, быстрым ростом грузооборота и приверженностью принципам устойчивого развития, порт наглядно демонстрирует, как региональные инициативы способны оказывать глобальное влияние. По мере расширения Среднего коридора он будет и далее укреплять экономики региона и вносить значимый вклад в стабильность и эффективность мировой торговли.