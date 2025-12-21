Денежные переводы между Азербайджаном и ОАЭ резко выросли

В январе-сентябре 2025 года объем денежных переводов из Азербайджана в ОАЭ составил 15,515 миллиона долларов США, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана, доля ОАЭ в общем объеме переводов за рубеж составила 4,3%.

Переводы из ОАЭ в Азербайджан за девять месяцев достигли 29,835 миллиона долларов США, увеличившись на 28% по сравнению с прошлым годом. Их доля в общем объеме поступлений из-за рубежа составила 3,5%.

Всего за первые девять месяцев 2025 года азербайджанцы перевели за границу 361,357 миллиона долларов США, что на 11,5% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Поступления из-за рубежа составили 849,910 миллиона долларов США, увеличившись на 0,2%.