На территории Турции упал еще один беспилотник

В квартале Салур, относящемся к посёлку Маньяс турецкой провинции Балыкесир, на пустую территорию упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, БПЛА был обнаружен работающими в этом районе фермерами и передан силам безопасности.

По имеющейся информации, граждане, заметившие падение беспилотника, сообщили об этом в соответствующие органы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники приняли меры безопасности на территории и провели осмотр беспилотного летательного аппарата.

Расследование продолжается.