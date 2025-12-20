Строительство в Агдаме набирает темпы

В городе Агдам активно продолжаются масштабные строительные работы.

Как сообщает Day.Az, в социальных сетях появляются новые кадры, на которых запечатлен ход восстановления города на освобожденных территориях.

Пользователи делятся видео, демонстрирующими строительство инфраструктурных объектов и изменение облика Агдама, который постепенно возвращается к полноценной жизни.

Ранее мы сообщали, что в городе Агдам уже готовы к заселению более 1000 квартир.

Представляем вниманию читателей кадры, опубликованные одним из пользователей азнета: