https://news.day.az/society/1804003.html Строительство в Агдаме набирает темпы - КАДРЫ из соцсетей В городе Агдам активно продолжаются масштабные строительные работы. Как сообщает Day.Az, в социальных сетях появляются новые кадры, на которых запечатлен ход восстановления города на освобожденных территориях.
В городе Агдам активно продолжаются масштабные строительные работы.
Как сообщает Day.Az, в социальных сетях появляются новые кадры, на которых запечатлен ход восстановления города на освобожденных территориях.
Пользователи делятся видео, демонстрирующими строительство инфраструктурных объектов и изменение облика Агдама, который постепенно возвращается к полноценной жизни.
Ранее мы сообщали, что в городе Агдам уже готовы к заселению более 1000 квартир.
Представляем вниманию читателей кадры, опубликованные одним из пользователей азнета:
