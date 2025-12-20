В Баку состоялась пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Монтенегро

В Баку состоялась совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Монтенегро Эрвина Ибрагимовича.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на пресс-конференции обсуждались двусторонние отношения между странами, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Новость обновляется