Объем денежных переводов из Узбекистана в Азербайджан увеличился

В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Узбекистан составил 2,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 1,1 миллиона долларов США или на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, доля Узбекистана в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 0,8%.

В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов физических лиц из Узбекистана в Азербайджан составил 11 миллионов долларов США и это на 2,8 миллиона долларов США или на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, доля Узбекистана в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составила 1,3%.

В январе-сентябре 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Узбекистана в Азербайджан составил 8,2 миллиона долларов США.

В целом, за первые 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США или 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.