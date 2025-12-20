https://news.day.az/showbiz/1803879.html Шесть музыкантов получат «Грэмми» за достижения всей жизни Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи присвоит особую премию "Грэмми" "За музыкальные достижения всей жизни" шестерым всемирно известным музыкантам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Премии удостоены Карлос Сантана, Чака Хан, Шер, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон.
Премии удостоены Карлос Сантана, Чака Хан, Шер, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон. Церемония, посвященная лауреатам премии за достижения всей жизни, состоится 31 января.
