Тяжелое ДТП в Газахе,

В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории района.

Автомобиль потерял управление и врезался в стену у обочины дороги. В результате аварии 24-летний Н.Алиев скончался на месте происшествия. М. Веледов 1996 г.р. получил травмы и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту ведётся расследование.