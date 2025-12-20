https://news.day.az/society/1803866.html Тяжелое ДТП в Газахе, есть погибший и пострадавший В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории района. Автомобиль потерял управление и врезался в стену у обочины дороги. В результате аварии 24-летний Н.Алиев скончался на месте происшествия. М. Веледов 1996 г.р.
получил травмы и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту ведётся расследование.
