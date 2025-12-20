США провели вторую волну атак на позиции ИГ в Сирии

Американские военные самолеты провели второй за последние несколько часов налет на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, ВВС США "провели новую волну атак на укрытия и штабы ИГ", расположенные в северных сирийских регионах. Отмечается, что основной удар пришелся по позициям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, как свидетельствует Al Hadath, американская авиация совершила налеты на базы террористов в сельской местности провинций Хомс и Ракка, а также близ города Тадмор, на окраине которого расположен историко-архитектурный комплекс Пальмира. Именно в этом районе 13 декабря были убиты двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик.

Перед началом ночной операции против ИГ, как указывает телеканал, военными США были определены не менее 50 целей ИГ в северных сирийских провинциях. Были ли удары нанесены по всем ранее идентифицированным позициям террористов, информации пока не имеется.

В настоящее время бомбардировки на севере Сирии прекратились, однако самолеты ВВС США продолжают патрулировать местность.