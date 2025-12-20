Новый Акт об амнистии - это акт торжества милосердия и человеколюбия

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

В пятницу Милли Меджлис принял историческое постановление об амнистии. Амнистия проводится в Азербайджане не впервые. Но, насколько мне известно, она еще не была столь массовой и не имела такой глубины охвата. С инициативой объявить амнистию по случаю Года Конституции и суверенитета выступил 15 декабря Президент Ильхам Алиев.

Символично, что тысячи людей будут амнистированы именно в этот год. Это действительно очень символично. Азербайджан, несмотря на все перенесенные трудности и беды, остался привержен принципам гуманизма. Что очень важно - были учтены интересы лиц, участвовавших в боевых действиях, в том числе в Отечественной войне 2020 года и антитеррористической операции 2023 года. Кроме того, под амнистию подпадают родственники тех, кто участвовал в обеспечении территориальной целостности и восстановлении суверенитета Азербайджана. Будут освобождены от наказания или же будут сокращены сроки тем, кто не совершил особо опасных для общества преступлений или же совершил уголовные деяния по неосторожности. Мало ли что бывает в жизни. Нередко преступления происходят вследствие случайности, неблагоприятного стечения обстоятельств или совершаются в состоянии аффекта. Например, несчастные случаи, дорожные происшествия, в которых погибают люди. Бывает, что преступления совершались неосознанно, но их результаты приводили к наступлению уголовной ответственности.

Как я уже сказал, нынешний Акт об амнистии станет крупнейшим по числу лиц, в отношении которых она будет применена, а также по количеству тех, кто выйдет на свободу. Он охватит более 20 тысяч человек, а освобождены будут более 5 тысяч осужденных. 3 тысячам сроки будут сокращены. И так далее. Охват действительно очень широк.

Культура амнистирования, уже ставшая традицией в нашей стране, берет начало из гуманистической политики общенационального лидера Гейдара Алиева. Акты об амнистии в Азербайджане приурочиваются часто к знаменательным датам. Например, в 2023 году была объявлена амнистия по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева. В 2021 году в связи с Днем Победы был принят Акт об амнистии, охвативший до 17 тысяч человек, а на свободу к первой годовщине Победы вышли свыше 3 тысяч заключенных.

Хотел бы подчеркнуть, что неоднократно с инициативами о проведении широкой амнистии выступала Первая леди Мехрибан Алиева. Как депутат Милли Меджлиса, как президент Фонда Гейдара Алиева. С 2007 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева около 30 тысяч осужденных были освобождены от различных видов наказания!

В 2016 году амнистия была проведена в связи с Днем независимости 28 Мая. Тогда он назывался Днем Республики. Выступая на заседании Милли Меджлиса, Мехрибан ханум произнесла очень правильные и теплые слова. Она сказала, что выйти на свободу - это самая большая надежда тысяч людей. Простить их, предоставить им еще один шанс означает даровать им другой путь, новый жизненный путь, где нет места преступлению, основанный на принципах уважительного отношения к законам. И еще она говорила о том, что в любом обществе такие чувства, как милосердие, человеколюбие, забота, должны занимать основное место.

Именно этими принципами, несомненно, руководствовался Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выдвигая инициативу о широкой амнистии в связи с Годом Конституции и суверенитета. Следует учесть, что амнистия - это очень непростое решение. Принимая его, государство берет на себя определенную ответственность перед обществом. Ведь на волю выходят люди, совершившие преступления. Но каждый человек имеет право на исправление и осознание. Каждый должен иметь возможность получить еще один шанс стать достойным гражданином.

Президент еще раз доказал, что наше общество зиждется на гуманных основах. Мы продолжаем оставаться на позициях гуманизма, несмотря на все катаклизмы современного мира, на тяжелый собственный опыт. Делая такие позитивные шаги, мы становимся лучше.

Амнистия заключает в себе не только законодательную инициативу. Это шаг, имеющий очень глубокую психологическую составляющую. Представьте, что более 5 тысяч человек выйдут на свободу и вернутся к своим родным и близким, и сколько радости это принесет в тысячи семей по всей стране. А еще тысячи получат возможность выйти на свободу раньше определенных приговорами сроков, что большое облегчение для тех, кто ожидает дома их возвращения. С точки зрения общественного восприятия - это очень важное решение. Государство еще раз показало свой гуманизм и то, что заинтересовано не в ограничении свободы людей, а в их возвращении в общество. Государство дает оступившимся возможность реабилитировать себя как членов общества, быть вовлеченными в жизнь страны и больше не совершать прежних ошибок.

Интеграция людей, совершивших какие-то преступления, - это важная составная часть формирования общества. Я думаю, многие, будучи в заключении, уже начинают осознавать, что ступили на неверный путь. Получая возможность начать честную жизнь заново, они получают возможность осмыслить свое прошлое, начать строить планы на будущее.

На мой взгляд, такие шаги государства важны и для общества, которое тоже многому учится, когда в него возвращаются бывшие заключенные. Мы все учимся чему-то, учимся понимать и прощать.