Резолюция лжи против Баку: Европарламент проголосовал против правды и совести

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Европейский парламент принял резолюцию, посвященную ситуации вокруг отдельных уголовных дел в Азербайджане, в которой содержатся призывы к освобождению лиц, обозначаемых в документе как политзаключенные, а также предложения о возможных ограничительных мерах в отношении азербайджанских должностных лиц. Документ был одобрен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

В резолюции упоминаются расследования и судебные процессы в отношении журналистов, общественных активистов и представителей оппозиции, в том числе председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, которому предъявлены обвинения по статье о действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя. В документе также содержатся призывы учитывать вопросы прав человека при дальнейшем развитии отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

Хотя у нас в стране нет политических заключенных - все уголовные дела рассматриваются в рамках национального законодательства и действующих правовых процедур.

Резолюции Европейского парламента по Азербайджану давно перестали быть документами, претендующими хотя бы на видимость юридической добросовестности. Они превратились в политические памфлеты, написанные языком обвинительного заключения, но без суда, следствия, фактов и, главное, без уважения к международному праву. Принятая резолюция Европарламента по так называемым "репрессиям против гражданского общества" и "произвольным арестам ученых" - это не просто пример тенденциозности. Это демонстративный акт институционального двуличия, в котором правовая терминология используется как ширма для геополитического давления.

Начнем с главного: Европейский парламент не является ни судебным органом, ни органом международного расследования. Он не обладает мандатом на установление фактов, вынесение правовых квалификаций и тем более на навешивание ярлыков вроде "политический заключенный". Этот термин отсутствует в универсальных международно-правовых актах - ни в Международном пакте о гражданских и политических правах, ни в Европейской конвенции по правам человека. Он является политическим конструктом, активно используемым в пропагандистских целях. Тем не менее Европарламент систематически выдает собственные политические оценки за юридические факты, подменяя право риторикой.

Уже сам заголовок резолюции нарушает базовый принцип презумпции невиновности. Европарламент априори квалифицирует уголовные дела как "репрессии", не дожидаясь судебных решений, не анализируя материалы следствия, не имея доступа к доказательственной базе. Это прямое противоречие статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, на который сами же европейские институты любят ссылаться.

Особого внимания заслуживает утверждение о "400 лицах, арестованных по политическим мотивам". Эта цифра не имеет никакого официального подтверждения. Она не основана на данных судебной статистики, не подтверждена решениями международных судов и не опирается на выводы авторитетных правовых механизмов ООН. Источник этой цифры - так называемые "национальные списки", составляемые активистскими группами, не обладающими ни правовым статусом, ни методологией, признанной международным правом. Европарламент, по сути, легитимизирует субъективные списки НПО, подменяя ими судебную экспертизу. Это грубое нарушение принципа due process.

Теперь - о делах Бахруза Самедова и Игбала Абилова, которые в резолюции подаются как символ "криминализации науки" и "преследования академической свободы". Это, пожалуй, наиболее показательный пример манипуляции. Оба дела квалифицированы по статье "государственная измена" - одной из самых универсальных норм уголовного права, присутствующей в законодательствах всех государств без исключения, включая страны ЕС. Во Франции, Германии, Италии, Польше и Испании государственная измена предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Европарламент почему-то не требует отмены этих норм у себя, но считает их "авторитарным инструментом" в Азербайджане.

Контакты с иностранными структурами, передача информации, работа в интересах другого государства - все это предмет уголовно-правовой оценки, а не журналистских симпатий. Европарламент, не имея доступа к материалам дел, заявляет, что "доказательства состояли лишь из переписки". Это утверждение является прямой ложью, поскольку судебные материалы по делам о государственной измене по определению рассматриваются в закрытом режиме - и именно по стандартам, признанным Европейским судом по правам человека в делах, связанных с национальной безопасностью. Закрытость процесса в таких случаях не является нарушением, а легитимным исключением, прямо предусмотренным международным правом.

Резолюция демонстративно игнорирует контекст. Азербайджан находится в постконфликтной фазе после десятилетий оккупации, этнических чисток и разрушения территориальной целостности. Национальная безопасность в таких условиях - не абстракция, а конкретная правовая обязанность государства. Европарламент закрывает глаза на этот фактор, хотя в случае Израиля, Украины или даже Франции после терактов в Париже подобные аргументы считаются самоочевидными и легитимными.

Особый цинизм резолюции проявляется в требованиях санкций. Европарламент предлагает применять так называемый "глобальный режим санкций ЕС в области прав человека", по сути, без судебного разбирательства, без решений международных судов, на основании политической оценки. Это коллективное наказание, противоречащее принципу индивидуальной ответственности, закрепленному в международном праве. Более того, Европейский союз сам неоднократно подвергался критике за произвольное применение санкций, включая решения Судa ЕС, отменявшие санкционные режимы как необоснованные.

Не менее абсурдно выглядит требование "увязывать будущее партнерство с Азербайджаном" с освобождением так называемых политзаключенных. Это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, запрещенное статьей 2 Устава ООН. Европарламент, требуя от Баку изменить судебные решения, фактически отказывает Азербайджану в праве на собственную правовую систему.

История подобных резолюций показывает системность предвзятости. Достаточно вспомнить документы Европарламента 2012, 2015, 2020 и 2023 годов, где Азербайджан неизменно фигурирует как объект морализаторского давления, тогда как аналогичные или более жесткие практики в странах-партнерах ЕС либо игнорируются, либо оправдываются "особым контекстом". Это и есть классическое проявление двойных стандартов.

Европарламент молчал, когда десятки азербайджанских журналистов и мирных жителей были убиты во время Карабахских войн. Он молчал, когда разрушались города и села, когда уничтожались культурные и религиозные памятники. Но он заговорил, когда Азербайджан восстановил суверенитет и начал защищать свою государственность не на словах, а на практике.

Резолюция, принятая 477 голосами, - это не консенсус правды. Это арифметика политической конъюнктуры. Семь голосов против и 69 воздержавшихся лишь подтверждают: даже внутри самого Европарламента есть понимание искусственности и ангажированности этого документа.

Когда во Франции возбуждаются уголовные дела за оправдание терроризма, это называется "защитой республики". Когда в Германии преследуются лица за сотрудничество с иностранными разведками - это "защита конституционного строя". Но когда Азербайджан применяет те же принципы, Европарламент внезапно называет это "авторитаризмом". Это и есть учебник по двойным стандартам.

Показательно молчание Европарламента о собственных противоречиях. Он не комментирует массовые аресты активистов в странах ЕС во время протестов, не обсуждает уголовные дела против журналистов в Испании или Франции, не выносит резолюций по поводу ограничений академической свободы в ряде восточноевропейских стран. Избирательность - главный маркер политической ангажированности.

Не случайно глава делегации парламентского сотрудничества Азербайджан-ЕС Самед Сеидов прямо заявил о заранее подготовленном характере резолюции. Решение было принято до обсуждений, до диалога, до попыток услышать аргументы другой стороны. Это означает, что Европарламент не искал истину - он искал повод.

Таким образом, резолюция Европарламента - это не документ о правах человека. Это инструмент давления, написанный в логике политической кампании. Он не выдерживает ни юридической, ни логической, ни моральной проверки. И именно поэтому Азербайджан имеет полное право - и юридическое, и политическое - решительно отвергать подобные документы, защищая свой суверенитет, правовую систему и право самостоятельно определять баланс между свободой и безопасностью.

В конечном счете, резолюция Европарламента против Азербайджана - это не про права человека. Это про кризис самой Европы. Про кризис институтов, утративших способность отличать право от политической целесообразности, факты - от идеологических конструкций, а диалог - от давления. Когда парламент, претендующий на роль морального арбитра, опускается до уровня агитационного листка, он теряет главное - легитимность.

Европарламент сознательно отказался от языка международного права и выбрал язык обвинительного пафоса. Он не установил факты, не дождался судебных решений, не оперировал юридическими дефинициями. Он действовал как политический штаб, а не как представительный орган. В этом и заключается главный парадокс: структура, десятилетиями поучавшая мир верховенству закона, сегодня сама демонстрирует пренебрежение к его базовым принципам - презумпции невиновности, суверенному равенству государств, невмешательству во внутренние дела.

Резолюции Европарламента - это реакция не на "репрессии", а на утрату рычагов влияния. Когда инструменты мягкой силы перестают работать, в ход идут моральные ультиматумы.

Принцип двойных стандартов, лежащий в основе резолюции, окончательно обесценивает ее содержание. Европа требует от других того, чего не соблюдает сама. Она оправдывает ограничения свобод у себя и осуждает их у других. Она признает право на национальную безопасность для одних государств и отказывает в нем другим. Это не ценности - это геополитическая бухгалтерия.

Именно поэтому подобные резолюции не имеют будущего. Они не формируют диалог, не способствуют доверию, не укрепляют международное право. Они лишь фиксируют дрейф Европарламента от института представительной демократии к рупору политически мотивированных кампаний. В этом смысле Азербайджан сегодня - не объект, а зеркало, в котором отражается системный кризис европейской политической культуры.

Европарламенту же стоит наконец задать вопрос не Азербайджану, а самому себе: имеет ли право структура, утратившая связь с правом и реальностью, поучать другие государства? Пока ответа нет, каждая новая резолюция будет лишь еще одним документом, подтверждающим не проблемы Баку, а деградацию европейской политической морали.