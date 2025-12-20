Трамп назначит себе от США компенсацию в $1 млрд

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может выплатить самому себе от лица правительства США компенсацию в $1 млрд за обыск Федерального бюро расследований (ФБР) в его частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, при этом он добавил, что полученные средства будут направлены на благотворительность.

"Знаете, я подал иск и выигрываю дело. Есть только одна проблема: именно я должен его урегулировать. Другими словами, я подаю иск, и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе $1 миллиард и выделю все благотворительным фондам. Разумно, не так ли", - сказал он 19 декабря во время своего выступления в городе Роки-Маунт (штат Северная Каролина).

"Такого еще не было. Дональд Трамп подает в суд на США. Дональд Трамп становится президентом, и теперь Дональд Трамп должен урегулировать иск", - добавил он. "Хотя, может быть, я и не должен отдавать их на благотворительность. Может быть, стоит оставить эти деньги себе. Многие говорят, что я должен это сделать. Нет, я не хочу", - посмеялся он.

"Но разве это не странная ситуация? Я должен заключить сделку и договариваться с самим собой", - посетовал Трамп.

В октябре газета The New York Times сообщила, что Трамп намерен потребовать от американского министерства юстиции порядка $230 млн компенсации за федеральные расследования, которые ведомство вело в его отношении в прошлом. По сведениям издания, Трамп подал две административные жалобы в 2023 и 2024 году за нарушение его прав, в том числе при обыске ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго, а также по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Административные жалобы, отмечает газета, технически не являются судебными исками, и сначала рассматриваются Минюстом США на предмет возможности урегулирования разногласий в досудебном порядке.