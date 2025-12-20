В Азербайджане закрыли известный магазин электроники

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС в магазине по продаже бытовой техники, принадлежащем ООО "Baku Electronics", расположенном по адресу: город Мингячевир, улица Муслима Магомаева, 81/20, были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, установлено, что данные нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественным интересам государства.

В частности:

- в объекте не полностью установлена система пожарной сигнализации, а имеющееся оборудование находится в неисправном состоянии;

- электрическое хозяйство объекта смонтировано с нарушением требований "Правил устройства электроустановок";

- внутренние пожарные краны находятся в нерабочем состоянии;

- в подвальном помещении используется нестандартный электрический обогреватель;

- объект не обеспечен огнетушителями;

- не разработан план эвакуации людей на случай пожара;

- эвакуационные пути в подвальном помещении не соответствуют требованиям пожарной безопасности;

- при строительстве помещений различного назначения в подвале объекта не были соблюдены действующие противопожарные требования строительных и технологических норм проектирования;

- в торговом зале на первом этаже отсутствует система вентиляции;

- не представлено свидетельство об обязательном страховании недвижимого имущества объекта;

- в нарушение соответствующих требований строительных норм и правил складская зона объекта размещена в подвальном этаже многоэтажного жилого дома.

"Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в случае продолжения эксплуатации объекта возможный пожар может в короткие сроки распространиться, что сделает трагические последствия неизбежными.

С учетом вышеизложенного в отношении магазина по продаже бытовой техники ООО "Baku Electronics", расположенного по адресу: город Мингячевир, улица Муслима Магомаева, 81/20, где были выявлены грубые нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, принято Решение о приостановлении деятельности. Копия данного Решения вручена представителю объекта", - отметили в ведомстве.