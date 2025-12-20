https://news.day.az/politics/1803928.html Азербайджан и Монтенегро будут сотрудничать в этой сфере - ФОТО Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Монтенегро о сотрудничестве в сфере консульской работы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Азербайджан и Монтенегро будут сотрудничать в этой сфере - ФОТО
Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Монтенегро о сотрудничестве в сфере консульской работы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Отмечено, что документ направлен на укрепление двустороннего консульского сотрудничества и повышение качества предоставляемых гражданам услуг.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре