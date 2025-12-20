Азербайджан и Монтенегро будут сотрудничать в этой сфере

Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Монтенегро о сотрудничестве в сфере консульской работы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что документ направлен на укрепление двустороннего консульского сотрудничества и повышение качества предоставляемых гражданам услуг.