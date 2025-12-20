Сегодня пройдут матчи десятого тура Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня в рамках десятого тура Азербайджанской баскетбольной лиги пройдут два матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сначала в Шекинском олимпийском комплексе "Шеки" примет "Гянджу". Затем в Бакинском дворце спорта "Сабах" встретится с командой "Абшерон Лайонс".

Матчи группы A начнутся в 14:00 и 19:00 соответственно.

На данный момент клуб "Абшерон Лайонс" лидирует в группе с 17 очками. "Сабах", набравший 16 очков, занимает второе место. "Гянджа" с 12 очками располагается на третьей позиции, а "Шеки" с 11 очками - на пятой.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Серхедчи" обыграл "Сумгайыт" (86:83), "Нахчыван" оказался сильнее "Губы" (78:69), а "Орду" победил "Лянкяран" (84:72). Десятый тур завершится 21 декабря.