В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Монтенегро В Баку началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра по международным отношениям, министром иностранных дел Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана. Новость обновляется
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Монтенегро
В Баку началась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра по международным отношениям, министром иностранных дел Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Новость обновляется
