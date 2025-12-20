От США потребовали вернуть некоторые штаты

Если Трамп хочет вернуть "украденную" венесуэльскую нефть, ему следует сначала вернуть "украденные" южные штаты США.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

"Техас, Калифорния и весь юг Соединенных Штатов являются территориями, захваченными силой, а не законно проданными или переданными", - сказал колумбийский лидер.