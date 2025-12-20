https://news.day.az/world/1803931.html От США потребовали вернуть некоторые штаты - ВИДЕО Если Трамп хочет вернуть "украденную" венесуэльскую нефть, ему следует сначала вернуть "украденные" южные штаты США. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.
От США потребовали вернуть некоторые штаты - ВИДЕО
Если Трамп хочет вернуть "украденную" венесуэльскую нефть, ему следует сначала вернуть "украденные" южные штаты США.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Техас, Калифорния и весь юг Соединенных Штатов являются территориями, захваченными силой, а не законно проданными или переданными", - сказал колумбийский лидер.
