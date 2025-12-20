https://news.day.az/autonews/1803948.html В автомобилях Ford нашли серьезную неисправность Ford отзывает для ремонта более 270 тыс. электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, сообщает apnews.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ford отзывает для ремонта более 270 тыс. электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, сообщает apnews.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.
