В автомобилях Ford нашли серьезную неисправность

Ford отзывает для ремонта более 270 тыс. электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, сообщает apnews.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.