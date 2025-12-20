Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

На фоне затяжных конфликтов в Евразии и продолжающейся перестройки мировой энергетической системы вопрос энергобезопасности для Европы давно перестал быть абстрактной темой. Сегодня он напрямую связан с конкретными инфраструктурными решениями, политической волей и способностью стран действовать на опережение. Именно в этом контексте особое значение приобретает недавнее решение сразу пяти государств - Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины - согласовать новые маршруты поставок газа от греческого побережья до украинской территории.

Речь идет о маршрутах Route 2 и Route 3, которые создают техническую и правовую возможность для доставки в Украину азербайджанского газа из Южного газового коридора. Формально это еще один инфраструктурный шаг, но по сути - результат многолетней стратегии, выстроенной Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева. Если бы не эта политика, если бы не своевременные инвестиции в добычу, трубопроводы и международные соглашения, сегодня Европа не имела бы ни устойчивой альтернативы российскому газу, ни реальных инструментов поддержки Украины в энергетической сфере.

Азербайджанский газ уже давно поступает в Европу через Южный газовый коридор, который стал одним из ключевых элементов новой энергетической архитектуры континента. Газ с месторождения "Шахдениз" поэтапно проходит по Южно-Кавказскому газопроводу через Грузию, затем по TANAP через территорию Турции и далее по TAP - в Грецию, Албанию и Италию. Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) позволил этому ресурсу продвинуться глубже в Юго-Восточную Европу, а теперь - открыть путь и к украинскому рынку.

Одобренные маршруты Route 2 и Route 3 логично дополняют уже существующую систему. Они обеспечивают Украине доступ сразу к двум диверсифицированным источникам газа: сжиженному природному газу с плавучего терминала Alexandroupolis FSRU, а также трубопроводному азербайджанскому газу, поступающему по TAP и далее через IGB. Это принципиально меняет баланс возможностей для Киева в условиях отказа Европы от российского топлива.

Энергетический кризис, разразившийся после начала войны между Россией и Украиной, стал самым тяжелым для Европы за последние десятилетия. До 2022 года Россия обеспечивала около 44% импорта природного газа ЕС и почти треть поставок сырой нефти. Эта зависимость сделала континент уязвимым перед любыми геополитическими потрясениями.

Решение ЕС ускоренно отказаться от российского газа стало переломным. Брюссель объявил о полном запрете морских поставок российского СПГ к концу 2026 года, а прекращение импорта трубопроводного газа по долгосрочным контрактам намечено на сентябрь 2027-го. В этих условиях значение альтернативных источников возросло многократно. И именно здесь Южный газовый коридор оказался тем самым заранее подготовленным ответом на кризис.

Фундаментом энергетического сближения Азербайджана и ЕС стал Меморандум о взаимопонимании, подписанный в июле 2022 года. Документ предусматривает удвоение экспорта азербайджанского газа в Европу к 2027 году и полностью укладывается в стратегию REPowerEU. Это не декларация, а конкретный план, который уже реализуется на практике.

Показателен и пример интерконнектора IGB. С октября 2022 года по конец октября 2025-го через него было транспортировано почти 40 млн МВт•ч газа из Греции в Болгарию. Этот маршрут сегодня покрывает более половины потребностей болгарского рынка и играет ключевую роль в так называемом Вертикальном газовом коридоре - системе, позволяющей направлять потоки газа с юга на север Европы и расширять доступ к СПГ и альтернативным источникам.

Исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева ранее подчеркивала, что устойчивость проекта во многом обеспечена именно долгосрочным сотрудничеством с Азербайджаном и стабильностью поставок по контрактам с Баку. Это сотрудничество уже выходит за рамки двусторонних отношений и приобретает региональное значение.

Украина, в свою очередь, последовательно движется к диверсификации импорта. Президент Володимир Зеленский открыто заявлял о заинтересованности в закупке газа у Азербайджана и работе над долгосрочными контрактами. В июле этого года был сделан практический шаг - Украина впервые импортировала азербайджанский газ по Трансбалканскому маршруту через Болгарию и Румынию. Тестовая поставка SOCAR для "Нафтогаза" стала прецедентом и наглядно показала, что новые маршруты стали реальностью.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что энергетические проекты Азербайджана имеют значение далеко за пределами национальной экономики. "Наш экспорт природного газа в прошлом году достиг 25 миллиардов кубометров, и на основе контрактов, которые уже подписаны, и на основе процесса, который уже находится на стадии согласования, мы планируем увеличить нашу добычу. Если все пойдет по нашим планам, к 2030 году мы увеличим экспорт газа еще до 8 миллиардов кубометров. И это будет доступно для международного рынка", - заявил глава государства.

Дополнительные объемы будут обеспечены за счет разработки как действующих, так и новых месторождений, включая "Абшерон", блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и проект "Умид-Бабек". Эти апстрим-направления формируют долгосрочную ресурсную базу для дальнейшего расширения экспорта.

Символичным стало и недавнее решение Fitch Ratings присвоить ЗАО "Южный газовый коридор" рейтинг BBB- со "Стабильным" прогнозом. Агентство прямо увязывает устойчивость проекта с государственной поддержкой и последовательной энергетической политикой Азербайджана, что еще раз подчеркивает системный характер реализуемой стратегии.

Сегодня, когда Европа продолжает искать опору в условиях затяжного энергетического кризиса, становится все очевиднее: устойчивость континента во многом держится на решениях, принятых в Баку задолго до нынешних потрясений. Азербайджан не просто оказался "в нужное время в нужном месте" - он целенаправленно и последовательно готовился к этому моменту, выстраивая инфраструктуру, заключая долгосрочные контракты и формируя систему доверия с европейскими партнерами. И ключевую роль в этом процессе сыграла политика Президента Ильхама Алиева.

Именно благодаря стратегическому видению главы государства Азербайджан сумел превратиться из регионального производителя энергоресурсов в одного из системообразующих игроков на энергетической карте Евразии. Южный газовый коридор стал проектом, который дал Европе реальный выбор и избавил ее от критической зависимости от одного источника. Сегодня этот выбор расширяется еще дальше - вплоть до Украины, которая получает доступ к азербайджанскому газу в самый сложный период своей новейшей истории.

Принципиально важно, что Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства, поставляя газ стабильно и предсказуемо, даже тогда, когда другие поставщики используют энергоресурсы как инструмент политического давления. Именно поэтому азербайджанский газ воспринимается в Европе не просто как товар, а как фактор надежности и стратегической устойчивости.

Расширение маршрутов Route 2 и Route 3 - это очередное подтверждение того, что выстроенная Баку энергетическая архитектура работает. География поставок азербайджанского газа растет, число стран-партнеров увеличивается, а сам Азербайджан укрепляет статус ответственного и незаменимого участника общеевропейской энергосистемы. От Каспия до Средиземного моря, от Балкан до Украины - именно Азербайджан сегодня связал эти пространства в единую энергетическую цепочку.