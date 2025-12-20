Монтенегро положительно оценивает Вашингтонское соглашение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Монтенегро положительно оценивает Вашингтонское соглашение между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

Министр выразил удовлетворение достигнутым прогрессом в регионе и призвал к дальнейшему развитию отношений его страны с Азербайджаном.

Он также пригласил Джейхуна Байрамова с официальным визитом в Монтенегро.