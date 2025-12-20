Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола и бросил вызов Тайсону Фьюри

В Майами (США) состоялся боксерский вечер, главным событием которого стал поединок с участием экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Британец одержал победу нокаутом над блогером и боксером Джейком Полом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после боя Джошуа обратился к своему именитому соотечественнику Тайсону Фьюри, ранее также владевшему чемпионскими поясами, и публично бросил ему вызов, выразив готовность провести поединок в 2026 году.

"Мы стряхнули пыль, и я с нетерпением жду 2026 года. Если Тайсон Фьюри действительно серьезен в своих намерениях, если он хочет отложить свои твиттерские бои, надеть перчатки и сразиться с настоящим бойцом, который примет любой вызов, пусть выйдет со мной на ринг. Если ты настоящий крутой парень, не надо столько болтать. Давай поговорим кулаками", - приводит слова Джошуа Daily Mail.