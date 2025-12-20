Сколько стоит нанять Деда Мороза в Баку?

Дед Мороз - главный символ Нового года. Согласно мифам, его представляют в образе седовласого пожилого человека, который любит детей и приносит им подарки. Однако в нашей стране Дед Мороз далек от сказочной реальности. В этот образ могут перевоплотиться люди примерно 30-35 лет, облаченные в красный костюм и получившие соответствующее разрешение в Исполнительной власти.

Но сколько же стоит такой Дед Мороз?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, организацией подобных услуг уже занимаются специальные компании.

Мы связались с несколькими из них и попытались выяснить расценки на услуги Деда Мороза на 31 декабря: "15 минут стоят 50 манатов, а один час - от 150 до 300 манатов. В некоторых компаниях цены еще выше. Стоимость зависит от места, куда предстоит выезд Деда Мороза, а также от временного интервала".

Одним словом, тем, кто хочет провести праздник с Дедом Морозом, придется быть готовыми к заметным расходам.