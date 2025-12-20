https://news.day.az/politics/1803940.html Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Монтенегро о мирной повестке с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Монтенегро Эрвина Ибрагимовича о мирной повестке с Арменией Как сообщает Day.Az, об этом Джейхун Байрамов заявил сегодня в ходе пресс-конференции Эрвином Ибрагимовичем.
"В ходе наших сегодняшних обсуждений я проинформировал о последних событиях в регионе и о мирной повестке в постконфликтный период между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.
Министр также отметил, что он сообщил о достигнутых договоренностях в рамках Вашингтонской Совместной декларации, последующих шагах и ожиданиях Азербайджана от Армении.
