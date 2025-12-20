От TAP до Украины: пора ускорять расширение Южного газового коридора

Автор: Ляман Зейналова, Trend

Азербайджан уверенно расширяет свое присутствие на энергетическом рынке Европы через новые маршруты поставок, тем самым повышая энергетическую безопасность региона.

Так, национальные органы регулирования в сфере энергетики Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины официально одобрили новые транспортные мощности - Route 2 и Route 3, что стало важным шагом к укреплению региональной газовой связности и безопасности поставок для Украины.

Принятые решения обеспечивают возможность поставок природного газа в Украину из двух диверсифицированных источников:

- сжиженного природного газа (СПГ) с плавучего терминала Alexandroupolis FSRU через газопровод IGB;

- трубопроводного каспийского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) через IGB.

22 декабря все новые мощности - Routes 1, 2 и 3 - будут одновременно и на конкурентной основе предложены на Региональной платформе бронирования (Regional Booking Platform, RBP).

Стоит напомнить, что с 1 декабря 2025 года также начались поставки азербайджанского природного газа частным и промышленным потребителям в Северной Македонии. Благодаря продуктивному сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями M-Gaz и CNG Systems, был реализован пилотный проект виртуальной газификации, аналогичный успешно работающему с 2024 года проекту в Болгарии.

А 10 декабря SOCAR и венгерская компания MVM ONEnergy подписали соглашение о поставках 800 миллионов кубометров природного газа в Венгрию, которое вступит в силу с 1 января 2026 года.

Новые маршруты и соглашения открывают возможность для поставок в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, а также на Балканы, что подтверждает стратегическое значение Южного газового коридора. В то же время возникает очевидная необходимость предпринимать реальные и своевременные шаги по расширению этой инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущий спрос на "голубое топливо" и обеспечить устойчивую энергетическую безопасность региона. Напомним, что еще в 2022 году Азербайджан и Еврокомиссия подписали меморандум о расширении пропускной способности Южного газового коридора с нынешних 10 миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. Времени остается немного, и для достижения этой цели требуется активное сотрудничество всех заинтересованных сторон и конкретные действия по реализации планов расширения.

По итогам рыночного теста 2021 года, долгосрочная мощность ТAP будет увеличена на 1,2 миллиарда кубических метров в год, начиная с 2026 года. Из этого объёма 1,04 миллиарда кубометров в год забронированы для поставок в Италию, а 0,16 миллиарда кубометров в год - в Албанию.

Как сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике 4 апреля этого года, география поставок нашего газа в Европу, безусловно, будет расширяться, поскольку сегодня мы уже участвуем в создании газораспределительной сети ряда европейских стран.

"В некоторых из них ее нет, в некоторых ее необходимо расширить. И Азербайджан как инвестор планирует это сделать. Поэтому география поставок нашего газа, безусловно, будет расширяться разными путями, в том числе и за счет интерконнекторов.

И, конечно, нам нужно подумать о совместных усилиях по расширению существующей системы газопроводов. Южный газовый коридор - это история огромного успеха для всех нас. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня является главной артерией энергетической безопасности для многих стран. В настоящее время он работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP - три составные части этого коридора, полностью загружены. Поэтому нам нужно расширяться", - отметил глава государства.

Несомненно, страны Европы, которые получают азербайджанский газ и заинтересованы в увеличении их объемов, также страны, которые хотят получить доступ к "голубому топливу" из Азербайджана осознают, что для этого необходимо расширение существующей инфраструктуры.

Так, ранее, в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен отметил, что ЕС сотрудничает с партнерскими странами для увеличения поставок газа через Южный газовый коридор.

"Это особенно важно в свете наших усилий по сокращению зависимости от российских энергоресурсов и диверсификации энергоснабжения", - сказал он.

По его словам, ЕС намерен продолжать совместно с Азербайджаном и другими партнерскими странами развитие двусторонней торговли природным газом через Южный газовый коридор.

Румынская сторона подчеркивает, что для расширения Южного газового коридора в Юго-Восточной Европу и Балканы необходимы конкретные шаги. Венгрия, в свою очередь, отмечает, что страна всегда поддерживала строительство и расширение мощности Южного газового коридора, который является ключевым проектом не только для самой Венгрии или региона Центральной и Восточной Европы, но и для всей Европы.

Молдова также заявляет о решительной поддержки расширению Южного газового коридора и его роли в укреплении энергетической безопасности Европы. Страна стремится укрепить свою энергетическую независимость, расширяя связи с альтернативными маршрутами поставок, в том числе через партнерства, реализуемые в рамках ЮГК.

Таким образом, расширение Южного газового коридора и наращивание поставок азербайджанского газа в Европу становится не только коммерческим, но и стратегическим приоритетом. Для достижения цели в 20 миллиардов кубометров к 2027 году необходимы своевременные и конкретные шаги, укрепление сотрудничества между странами-партнерами и инвестиции в модернизацию инфраструктуры. Азербайджан продолжает демонстрировать способность удовлетворять растущий спрос на "голубое топливо" в Европе и играть ключевую роль в диверсификации энергопоставок.