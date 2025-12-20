Погода в Азербайджане в выходной день

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, ночью и вечером возможен дождь в отдельных районах. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 6 градусов, днем - от 8 до 10 градусов. Атмосферное давление снизится с 770 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80 %.

В районах Азербайджана погода также будет преимущественно без осадков. В отдельных местах возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -2 градусов, днем - от 9 до 12 градусов, в горах ночью от -3 до 8 градусов, днем - от 3 до 8 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az