Аэродром в Индии превратился в площадку для массового экзамена

В индийском городе Самбалпур, штат Одиша, 8000 кандидатов сдавали экзамен на 187 вакантных мест в отрядах самообороны на аэродроме Джамадарпали.

Как сообщает Day.Az, несмотря на то что минимальное требование к образованию для этих должностей составляет всего пятый класс, в экзамене приняли участие многочисленные высокообразованные кандидаты.

Учитывая огромное количество претендентов, проведение экзамена в обычном учебном центре стало бы серьёзной логистической проблемой. В связи с этим мероприятие было организовано на территории аэродрома, что позволило разместить всех участников и обеспечить порядок.

Представляем вниманию читателей кадры с экзамена: