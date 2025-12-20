https://news.day.az/world/1804012.html Аэродром в Индии превратился в площадку для массового экзамена - ВИДЕО В индийском городе Самбалпур, штат Одиша, 8000 кандидатов сдавали экзамен на 187 вакантных мест в отрядах самообороны на аэродроме Джамадарпали.
Как сообщает Day.Az, несмотря на то что минимальное требование к образованию для этих должностей составляет всего пятый класс, в экзамене приняли участие многочисленные высокообразованные кандидаты.
Учитывая огромное количество претендентов, проведение экзамена в обычном учебном центре стало бы серьёзной логистической проблемой. В связи с этим мероприятие было организовано на территории аэродрома, что позволило разместить всех участников и обеспечить порядок.
Представляем вниманию читателей кадры с экзамена:
