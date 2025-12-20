https://news.day.az/society/1803976.html К сведению водителей - завтра на ряде дорог... 21 декабря на ряде автомагистралей Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром 21 декабря в некоторых горных и предгорных районах из-за тумана видимость на магистральных автомобильных дорогах будет ограничена до 500-1000 м.
