"Нас ждет сложный матч в Габале"

Футболист "Карабаха" Педро Бикальо поделился ожиданиями от выездной встречи 16-го тура Мисли Премьер-Лиги с "Габалой", которая станет для агдамцев последней в этом году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, бразилец подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на предстоящей игре.

"Нас ждет сложный матч. В чемпионате практически не бывает легких встреч. Тем не менее, мы выйдем на поле только за победой и будем бороться до конца", - отметил Бикальо.

Говоря о положении в турнирной таблице, футболист добавил, что сезон еще далек от завершения: "Впереди достаточно игр. Мы продолжаем работать и настраиваемся на каждый матч максимально серьезно".