Великобритания и Азербайджан значительно нарастили товарооборот

В 2025 г. товарооборот между Британией и Азербайджаном достиг около 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член Палаты общин парламента Великобритании, глава межпарламентской группы дружбы "Великобритания-Азербайджан" Боб Блэкмен в ходе парламентских слушаний.

"Я рад, что мы восстановили всепартийную парламентскую группу по Азербайджану, и мы нацелены на расширение торговли, объем которой только за последние 12 месяцев составил 888 миллионов фунтов стерлингов", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что Великобритания на сегодняшний день вложила в экономику Азербайджана более 37 миллиардов фунтов стерлингов прямых инвестиций.