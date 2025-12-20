https://news.day.az/economy/1803994.html Великобритания и Азербайджан значительно нарастили товарооборот В 2025 г. товарооборот между Британией и Азербайджаном достиг около 1,2 миллиарда долларов. Как сообщает Day.Az, об этом заявил член Палаты общин парламента Великобритании, глава межпарламентской группы дружбы "Великобритания-Азербайджан" Боб Блэкмен в ходе парламентских слушаний.
"Я рад, что мы восстановили всепартийную парламентскую группу по Азербайджану, и мы нацелены на расширение торговли, объем которой только за последние 12 месяцев составил 888 миллионов фунтов стерлингов", - отметил он.
Ранее мы сообщали, что Великобритания на сегодняшний день вложила в экономику Азербайджана более 37 миллиардов фунтов стерлингов прямых инвестиций.
