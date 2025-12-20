Блогер встроил в старый iPhone самую большую батарею среди всех смартфонов Apple

Энтузиаст продемонстрировал возможность повышения автономности iPhone 16 Pro Max за счет установки аккумулятора увеличенной емкости. Видео с процессом модификации опубликовали на YouTube-канале DirectorFeng, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместо штатной батареи емкостью 4685 мАч в устройство был установлен сторонний аккумулятор на 5142 мАч, что на 9,76% превышает оригинальный показатель. Более того, этот объем оказался выше, чем у версии iPhone 17 Pro Max (eSIM), где используется батарея на 5088 мАч. При этом новый элемент практически не отличается по габаритам и массе, благодаря чему помещается в корпус смартфона.

После завершения сборки устройство прошло несколько циклов зарядки и разрядки. Система зафиксировала 100% здоровья аккумулятора, тогда как у оригинальной батареи этот показатель составлял 92%. Использованный элемент питания произведен компанией SEFU, специализирующейся на литий-ионных аккумуляторах для мобильных устройств.

Надежность подобной модификации в долгосрочной перспективе пока остается под вопросом, но автор пообещал продолжить тестирование.