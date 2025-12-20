Азербайджанская музыка, идущая из глубины веков: диалог голосов и музыкальных инструментов

В Международном центре мугама в Баку состоялся очередной концерт из цикла "Muğamat axşamı" (Вечера мугама), ставший ярким событием для ценителей национальной музыки, сообщает Day.Az.

В концертной программе приняли участие - заслуженный артист Илькин Ахмедов, а также солисты Международного центра мугама - Нисбет Садраева, Кёнюль Халилова, Алмаханым Ахмедли, Мяфтун Сафарли и Раван Гачаев. Каждый из исполнителей представил мугам в его многогранном звучании, сохраняя верность традиции и придавая ей индивидуальную эмоциональную окраску.

В исполнении ханенде прозвучали мугамы "Шур", "Сегях", "Шуштер", "Дилькяш", "Чахаргях", а также теснифы и народные песни, органично вплетённые в общую музыкальную канву вечера. Богатая и насыщенная программа была тепло встречена публикой и сопровождалась продолжительными аплодисментами.

Вокалистов сопровождал инструментальный ансамбль солистов Международного центра мугама - Рашад Ибрагимов (тар), Тебриз Юсубов (кяманча), Солмаз Рагимова (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Нихад Гадирли (тар), Амиль Мустафаев (нагара). Их виртуозное и тонкое исполнение подчеркнуло глубину и философское содержание каждого мугама.

Отметим, что концерты цикла "Muğamat axşamı", реализуемые Международным центром мугама, направлены на популяризацию и сохранение азербайджанской национальной музыкальной культуры. Проект давно завоевал большой интерес и признание среди любителей искусства.

Концертные программы "Muğamat axşamı" и "Muğam dəstgahları" проходят дважды в месяц, неизменно собирая полный зал и подтверждая востребованность мугама в современном культурном пространстве.

