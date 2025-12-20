Азербайджан становится стратегическим узлом политики США

Азербайджан открывает для Вашингтона редкое стратегическое окно возможностей с немедленной отдачей в сферах торговли, энергетической безопасности и регионального сдерживания.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье издания The National Interest.

Авторы подчеркивают, что через Азербайджан проходит ключевой участок Среднего коридора. "Азербайджан стал мостом в Центральную Азию - регион, которому США в последнее время уделяют повышенное внимание в поиске альтернатив китайским редкоземельным ресурсам", - говорится в статье.

Отмечается также значимость договоренности о реализации транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), достигнутой по итогам августовской встречи в Вашингтоне. Авторы рассматривают этот проект как важный шаг, предпринятый Президентом Дональдом Трампом.

"Любой стабильный торговый маршрут в Центральную Азию, обходящий Россию, Китай и Иран, должен проходить через Азербайджан, что делает Баку центральной точкой доступа к минеральным ресурсам региона и инструментом снижения зависимости от доминирования Китая на рынке редкоземельных элементов. В этих условиях Баку следует рассматривать как ключевой узел стратегии связности, ориентированной на США", - говорится в статье.

Кроме того, авторы подчеркивают значимость расширения формата консультативных встреч стран Центральной Азии за счет недавнего присоединения к нему Азербайджана, а также в целом отмечают лидерскую роль страны в Организации тюркских государств, называя Азербайджан государством-мостом. По их мнению, это отражает формирующееся видение единого регионального пространства.

В заключение, авторы напоминают, что Конгрессу следует отменить 907-ю поправку к Закону "О поддержке свободы" - ограничение 1992 года на оказание американской помощи Азербайджану. "Отмена сняла бы устаревший барьер на пути отношений, которые становятся все более центральными для стратегии США в регионе", - говорится в статье.