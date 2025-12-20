Баскетболист NBA отправил робота в нокаут

В сети появилось видео, в котором баскетболист "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг "вырубил" гуманоидного робота после легкого толчка. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эпизод произошел во время командного собрания, где гуманоидный робот компании Unitree Robotics демонстрировал элементы, напоминающие приемы карате. В ходе показательного выступления робот приблизился к Ирвингу, имитируя вызов на противостояние. В ответ баскетболист слегка толкнул гуманоида, после чего робот потерял равновесие и упал, вызвав смех у игроков и присутствующих зрителей.

После этого спортсмены пытались поднять робота, однако тот, по всей видимости, повредился и перестал работать.

Несмотря на очевидно развлекательный характер сцены, пользователи сети активно обсуждают инцидент, иронизируя над уровнем прочности робота и текущими возможностями гуманоидной робототехники.

При этом ранее инженеры Unitree Robotics публиковали видеоматериалы, демонстрирующие способность гуманоидного робота G1 выдерживать физические нагрузки, включая удары, толчки и падения, благодаря специальным режимам стабилизации.