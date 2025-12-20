Раскрыт дизайн смартфона Moto Razr 60 FIFA Edition

Motorola стала официальным партнером чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который стартует 11 июня и пройдет сразу в трех странах - Канаде, Мексике и США. В рамках этого сотрудничества компания выпустит специальную версию складного смартфона Razr, сообщает GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Эвана Бласса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованном рендере показан складной смартфон Motorola, под фирменным логотипом которого на задней панели также можно рассмотреть логотип FIFA 2026. На внешнем экране также виден блок из двух горизонтально расположенных камер в левом верхнем углу, дополненных вспышкой.

Официальное маркетинговое название и технические характеристики модели пока не раскрываются. Вероятнее всего, это Moto Razr 60, который будет отличаться от базовой версии дизайном.

По информации Эвана Бласса, Motorola планирует разыграть пять смартфонов FIFA Edition в рамках лотереи на выставке CES 2026. Общий призовой фонд акции превысит $50 тыс. и будет включать, в том числе, поездки на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Официальный анонс устройства ожидается в ближайшее время.