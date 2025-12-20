В США заявили о «дыре» в противоракетной обороне

Активное применение систем противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в ходе израильско-иранского конфликта привело к истощению арсенала американских ракет для систем ПРО. О "дыре" написало Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство по противоракетной обороне США столкнулось с разрывом между закупками и поставками ракет для THAAD. Перехватчики, приобретенные в 2021 году, не передадут агентству ранее апреля 2027 года.

Точное количество ракет для THAAD и других систем ПРО в арсенале США засекречено, однако в исследовании Центра стратегических и международных исследований приводятся данные о закупках Пентагона. Аналитики заявили, что сейчас у агентства по ПРО возникла нехватка 100 ракет, закупленных в 2021-2024 годах, но еще не поставленных.