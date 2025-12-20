Этим лицам в Азербайджане выплатили 500 манатов

Всем сотрудникам Карабахского университета вручены премии по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, в связи с этим ректор университета Шахин Байрамов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, каждый сотрудник университета получил премию в размере 500 манатов.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности получили также денежные премии к праздникам.