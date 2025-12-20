https://news.day.az/society/1804011.html Этим лицам в Азербайджане выплатили 500 манатов Всем сотрудникам Карабахского университета вручены премии по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, в связи с этим ректор университета Шахин Байрамов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, каждый сотрудник университета получил премию в размере 500 манатов.
