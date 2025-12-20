https://news.day.az/politics/1803996.html Али Асадов провел обсуждения с заместителем премьер-министра Монтенегро 20 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем. Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.
Али Асадов провел обсуждения с заместителем премьер-министра Монтенегро
20 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.
На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Монтенегро во многих сферах. Подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая двумя странами в рамках международных организаций.
В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной, туристической и других сферах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре