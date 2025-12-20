В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как диаспорская политика Армении в Вашингтоне мешает справедливости на Южном Кавказе.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Есть что-то поразительно знакомое в последней законодательной инициативе, внесенной членами Палаты представителей Гасом Билиракисом и Фрэнком Паллоне. В очередной раз эта пара законодателей ставит себя в центр глубоко поляризованного международного конфликта, не стремясь к балансу или правовой ясности, а повторяя тезисы, тщательно подготовленные лобби армянской диаспоры в Вашингтоне. Закон о "партнерстве в области безопасности" с Арменией представляется не столько серьезной попыткой установления мира, сколько очередным политическим спектаклем, в котором замалчиваются факты, игнорируется международное право и открыто предпринимаются попытки защитить лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Азербайджана.

В центре этого спора находится вопрос о задержанных. Билиракис и Паллоне неоднократно упоминают "армянских заключенных и заложников" - формулировка, призванная вызвать эмоциональную реакцию, избегая при этом юридической проверки. Те, кто в настоящее время содержится под стражей в Азербайджане, не являются случайно захваченными гражданскими лицами и не представляют собой военнопленных, захваченных в ходе обычных боевых действий. Многие из них обвиняются в участии в диверсиях, вооруженных нападениях, деятельности незаконных вооруженных формирований и других действиях, приведших к гибели мирных жителей и военнослужащих Азербайджана. Эти вопросы находятся под активным судебным контролем и не могут использоваться в качестве политических козырей в пресс-релизах Конгресса.

Попытка представить предполагаемых военных преступников невинными жертвами поднимает неприятный вопрос: как следует называть законодателей, которые сознательно защищают лиц, обвиняемых в убийствах, террористических актах и преступлениях против человечности, лишь потому, что это соответствует интересам активной и хорошо организованной диаспоры? В какой момент адвокация переходит в соучастие в дезинформации?

Билиракис и Паллоне - не новички в этой сфере. Их политические досье напоминают тематические исследования внешней политики, продвигаемой диаспорой. Оба пользуются высокими рейтингами армянских лоббистских организаций, которые присуждаются не за независимое мышление, а за последовательность действий. Армянский национальный комитет Америки давно использует систему оценок, поощряющую лояльность и наказывающую за отклонения. В этой среде нюансы воспринимаются как ответственность, а юридические сложности - как неудобство.

Закон о "партнерстве в области безопасности" с Арменией отражает эту логику. Азербайджан представлен как вечный агрессор, Армения - как невинная жертва, а многолетний конфликт сведен к лозунгам. Законопроект требует безусловного освобождения задержанных, признания так называемых прав на возвращение на территории, признанные международным сообществом частью Азербайджана, и отмены президентских полномочий в соответствии со статьей 907 Закона о поддержке свободы. При этом игнорируется тот факт, что сама статья 907 была политически мотивированной мерой, принятой в начале 1990-х годов под сильным лоббистским давлением, а не нейтральным инструментом международного права.

Особенно бросается в глаза отсутствие в риторике Билиракиса и Паллоне упоминаний о жертвах в Азербайджане. Сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома во время оккупации Карабаха и прилегающих районов. Мирные жители погибали от мин, установленных спустя долгое время после объявления о прекращении огня. Города и деревни были разрушены, кладбища осквернены, мечети разрушены. Тем не менее эти реалии почти не упоминаются в выступлениях в Конгрессе, так как они не соответствуют интересам диаспоры, которая поддерживает пожертвования на кампании и мобилизацию широкой общественности.

Особое внимание заслуживает настойчивое стремление представить задержанных как "заложников". Захват заложников является отдельным преступлением по международному праву и предполагает захват гражданских лиц с целью принуждения третьей стороны к действиям. Суды Азербайджана рассматривают конкретные дела в соответствии с внутренним и международным законодательством. Вынесение обвинительных или оправдательных приговоров зависит от судебного процесса, а не от законодателей, находящихся за тысячи километров и выступающих адвокатами защиты по доверенности.

Попытки вмешательства Билиракса и Паллоне подрывают те принципы, которые они декларируют. Суверенитет, верховенство закона и подотчетность не могут применяться выборочно. Если от Азербайджана ожидается соблюдение международных норм, его право на судебное преследование за преступления, совершённые на его территории, также должно уважаться. Требование об освобождении до завершения судебного процесса не является защитой прав человека, а представляет собой форму политического давления, препятствующего правосудию.

В конечном счете, стратегия о "партнерстве в сфере безопасности" с Арменией показывает, как внешняя политика может контролироваться хорошо организованными группами интересов, и как отдельные законодатели готовы защищать то, что невозможно оправдать, чтобы сохранить свое положение в этих сетях. Для Азербайджана этот урок очевиден: правосудие оспаривается не на юридических основаниях, а на политических.

Если Конгресс США действительно поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе, ему необходимо выйти за рамки театральных представлений, организованных диаспорой, и учитывать реалии. Это означает признание преступлений всех сторон, уважение судебных процессов и сопротивление искушению превращать предполагаемых военных преступников в символы. До тех пор действия Гаса Билиракиса и Фрэнка Паллоне будут выглядеть не как принципиальная позиция, а как старая услуга тем же самым покровителям.