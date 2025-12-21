https://news.day.az/world/1804034.html Катастрофические наводнения в Индонезии продолжаются - ВИДЕО В Индонезии продолжаются катастрофические наводнения. Как сообщает Day.Az, на этот раз пострадал остров Ява. Представляем вниманию читателей кадры последствий стихийного бедствия:
