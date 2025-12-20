В Азербайджане намерены провести ярмарки сельхозпродукции на освобожденных территориях
Планируется организовать ярмарки сельскохозяйственной продукции на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам член совета директоров открытого акционерного общества (ОАО) "Аграрные закупки и снабжение" Фаиг Гусейнов.
Он сказал, что официальные заявления будут сделаны после принятия соответствующих решений по этому вопросу: "Мы планируем организовать подобные ярмарки и на освобожденных территориях Азербайджана. В целом, ведется работа по организации рынков в этих районах. В этом году в Кельбаджаре прошел Фестиваль меда. Мы планируем организовать аналогичный фестиваль в более масштабном формате в следующем году".
Ф. Гусейнов также поделился своими мыслями о запуске 8-й новогодней ярмарки "Из деревни в город" в Баку, организованной ОАО "Сельскохозяйственное снабжение и оборудование" при Министерстве сельского хозяйства. По его словам, ярмарка, организованная по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников, продлится до 30 декабря.
"Главная цель ярмарки - поддержать выход на рынок продукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами, предоставить фермерам альтернативные каналы по продаже и обеспечить жителей города местной, высококачественной и доступной продукцией накануне праздника.
На ярмарке около 80 фермеров из 35 регионов страны предложили к продаже более 140 сортов продукции, выращенной на их фермах. Качество продукции, предлагаемой к продаже на выставке, контролируется Азербайджанским агентством пищевой безопасности", - сказал он.
