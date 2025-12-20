Азербайджанский бензин дошел до Армении - оставив спекулянтов на страхе без куска хлеба

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Первые партии азербайджанского бензина уже завезены в Армению - без фанфар, но с подчеркнуто демонстративным оптимизмом со стороны властей. Факт состоявшегося импорта больше не является предметом дискуссий: топливо на рынке есть, логистика отработана, процесс запущен.

Именно в этот момент в информационное поле был вброшен текст политического дегенерата Месропа Аракеляна, представляющего плинтусную партию "Апрелу Еркир". С видом человека, опоздавшего на поезд, но уверенно читающего расписание, он попытался доказать, что импорт азербайджанского бензина якобы лишен экономического смысла и носит исключительно политический характер.

Аракелян утверждает, что Азербайджан якобы не является экспортером бензина, ссылаясь на ограниченные объемы экспорта в первом полугодии 2025 года и на то, что в 2024 году экспорт бензина вообще не осуществлялся. Он отдельно подчеркивает, что экспортируемый Азербайджаном бензин относится к марке "Регуляр", тогда как сам Азербайджан для внутренних нужд импортирует "Премиум", причем в значительно больших объемах - в основном из России, а также из ряда других стран.

Из этого Аракелян делает вывод, что Азербайджан импортирует бензина в разы больше, чем экспортирует, а значит, поставки в Армению не могут быть экономически обоснованными. В качестве дополнительного аргумента он указывает, что Грузия, Армения и Азербайджан закупают бензин у одних и тех же основных поставщиков - России, Румынии и Болгарии, и если бы азербайджанское топливо было действительно выгодным, Грузия якобы первой начала бы его импорт.

Финальный вывод Аракеляна предельно прямолинеен: импорт азербайджанского бензина в Армению, по его версии, является не рыночным решением, а политическим жестом, не имеющим под собой экономической логики. Именно в таком ключе он и предлагает интерпретировать уже свершившийся факт поставок, фактически игнорируя саму реальность их наличия на армянском рынке.

... Знаете, когда реальность стучится в дверь, реваншист всегда делает вид, что никого нет дома. А если и открывает - то с кислой миной и заранее заготовленной отговоркой. Именно так сегодня ведут себя армянские реваншисты, когда на рынок Армении - не в фантазиях, не в теории, не "когда-нибудь потом", а здесь и сейчас - заходит азербайджанский бензин. Заходит тихо, без оркестров, без флагов и фанфар, но с тем самым убийственным эффектом, которого они боятся больше всего: эффектом необратимости.

Факт состоялся. Он зафиксирован документально, логистически, физически. Вагоны пошли. Топливо пересекло границы. Цистерны прошли транзитом через Грузию. Объемы названы. Марка указана. Производитель известен. И главное - процесс запущен. Не как разовая "акция доброй воли", а как первый совершенно реальный шаг к экономическому взаимодействию между двумя странами, которые десятилетиями держали друг друга в заложниках чужих стратегий.

И вот тут - как по учебнику - в информационное поле выползает Месроп Аракелян. Человек, который опоздал на поезд истории, но решил объяснить публике, почему поезд вообще никуда не должен был ехать. Типаж знакомый, архетипический. Политический комментатор с мышлением бухгалтера-реваншиста, который путает экономику с идеологией, а цифры использует как фиговый листок для прикрытия собственного страха.

Страх этот прост и даже примитивен. Страх перед тем, что Армения перестанет быть изолированным, истеричным, управляемым извне анклавом. Страх перед тем, что Армения начнет жить как субъект, а не как разменная монета. Страх перед миром, потому что мир - это конец их профессии.

Что делает Аракелян? Он пытается задним числом отменить уже случившееся. Не предотвратить - поздно. Не остановить - не в его силах. А именно отменить, объявить несуществующим, лишенным смысла, якобы "исключительно политическим". Любимый прием всех реваншистов: если факт не вписывается в картину мира - тем хуже для факта.

Он начинает жонглировать цифрами. Полуправда - главное оружие лжеца. Он говорит: Азербайджан не экспортер бензина. Смотрите, мол, в первом полугодии 2025 года экспортировано всего 5 400 тонн. В 2024 году - вообще ноль. Делает паузу, многозначительно вздыхает, как человек, который якобы поймал всех за руку. Но это не анализ - это шулерство.

Во-первых, 5 400 тонн за полгода - это не "ничто". Это коммерческий экспорт, зафиксированный таможенной статистикой, с конкретными направлениями: Афганистан, Грузия, Турция. То есть рынок есть, поставки есть, спрос есть. И это - в условиях, когда до недавнего времени никакого армянского направления не существовало в принципе. Оно не было закрыто - его просто не было. Теперь есть.

Во-вторых, Аракелян сознательно подменяет понятия. Он сравнивает экспорт "Регуляр" и импорт "Премиум", делая вид, что это одно и то же. Это примерно как сравнивать экспорт пшеницы и импорт трюфелей и на этом основании заявлять, что страна "несамодостаточна в еде". Дешевый, но рассчитанный на неискушенную публику трюк.

Да, Азербайджан импортирует бензин более высоких марок. Да, в 2025 году объем импорта составил около 121 тысячи тонн на сумму порядка 103 млн долларов. И что? Это говорит не о слабости, а о структуре рынка. О том, что внутренняя переработка и потребление дифференцированы. О том, что страна работает в логике оптимизации, а не в логике автаркии. Это нормально. Это делает половина стран мира, включая куда более "богатые" и "развитые".

Но главное даже не в этом.

Главное - в другом. В том, что армянские реваншисты впервые столкнулись с реальностью, где Азербайджан не просит, не умоляет, не оправдывается и не объясняется. Он просто продает. Коммерчески. По рыночной цене. Через бизнес. Через логистику. Через железную дорогу. Без идеологических лекций и без политических истерик. И это бесит.

Бесит потому, что ломает главный миф, на котором десятилетиями держалась реваншистская пропаганда: миф о "тотальной зависимости" Азербайджана, о его якобы "сырьевой однобокости", о "неспособности к сложным экономическим операциям". Вагоны с бензином - это не просто топливо. Это символ. Символ того, что экономическая нормальность возвращается в регион, а вместе с ней - здравый смысл.

А теперь - самый болезненный момент для Аракеляна и ему подобных.

Если это "исключительно политический жест", как он утверждает, то почему он осуществляется через частную компанию? Почему министр экономики Армении прямо говорит: государство не вмешивается в цену, не диктует условия, не занимается распределением? Почему подчеркивается конкуренция, рыночная среда, множественность источников? Потому что это и есть экономика, а не лозунг.

Реваншисты ненавидят рынок. Рынок не поддается истерике. Его нельзя шантажировать памятью, кладбищами и криками о "национальном унижении". Рынок считает деньги. И рынок уже проголосовал колесами вагонов.

Есть одна вещь, о которой армянские реваншисты предпочитают не говорить вслух. Они вообще не любят произносить ее, как не любят врачи-шарлатаны слово "диагноз". Эта вещь называется монозависимость. Экономическая, логистическая, политическая. Та самая удавка, которую десятилетиями аккуратно, без спешки, но методично затягивали на шее Армении внешние "союзники", изображая заботу, братство и историческую миссию.

Армения десятилетиями жила в режиме одного окна. Один коридор. Один рынок. Один поставщик. Одна "стратегическая ориентация", за которой скрывалась банальная уязвимость. Топливо - из одного направления. Газ - из одного направления. Безопасность - с оговорками, без гарантий. Экономика - на ручном управлении извне. Любая диверсификация воспринималась как измена, любое альтернативное решение - как ересь.

Вдруг - азербайджанский бензин.

Не как гуманитарная подачка. Не как "жест примирения". А как товар. С контрактом. С объемом. С маршрутом. С транзитом. С железной дорогой. И вот здесь у реваншистов начинается настоящая паника, потому что это не просто топливо. Это пробоина в системе зависимости.

Аракелян пытается убедить публику, что если бы это было выгодно, первой начала бы Грузия. Прекрасный аргумент - если не знать элементарной географии и логистики. Грузия давно встроена в другие цепочки, у нее иная структура рынка, иные налоговые режимы, иная конкуренция портов и терминалов. Армения же - страна без выхода к морю, с хронической транспортной уязвимостью. Для нее каждый новый маршрут - это не "плюс один поставщик", а минус один рычаг давления.

Именно поэтому этот процесс так нервирует реваншистов. Потому что он снижает их любимое слово - "безальтернативность". А безальтернативность - это кислород для марионеточной политики. Пока у тебя нет выбора, тобой можно управлять. Как только выбор появляется - управление превращается в диалог. А диалог - это конец диктата.

Посмотрите, как синхронно задергались все носители реваншистской риторики. Они не обсуждают цену - потому что цена рыночная. Они не обсуждают качество - потому что это стандарт АИ-95, произведенный SOCAR, соответствующий международным нормам. Они не обсуждают логистику - потому что она уже работает. Они обсуждают мотивы. То есть переходят в сферу психоанализа, а не экономики.

"Это политический жест!" - кричат они. Конечно, политический. Любая нормализация - политическая. Любая торговля после войны - политическая. Любая дорога, по которой едут вагоны, а не танки, - политическая. Но это политика жизни, а не политика кладбищ.

Здесь стоит задать простой, почти детский вопрос: а что, собственно, предлагает Аракелян взамен? Отказаться? Заблокировать? Вернуться к прежней модели, где Армения покупает дороже, зависит сильнее и торгуется хуже?

Реваншисты никогда не предлагают альтернативу. Они предлагают откат. Назад. В прошлое. В замороженное время, где можно бесконечно разыгрывать карту жертвы и требовать компенсаций за собственную неспособность развиваться.

Но реальность уже ушла вперед. И ушла она не лозунгами, а колесными парами вагонов.

Особенно показательно, как они пытаются представить ситуацию так, будто Азербайджан "выигрывает", а Армения - "проигрывает". Это мышление нулевой суммы. Мышление войны. Мышление окопа. Для них мир - это всегда чья-то капитуляция. Они органически не способны мыслить в логике взаимной выгоды, потому что тогда рушится вся их идеологическая конструкция.

А ведь все предельно просто. Азербайджан продает - потому что может. Армения покупает - потому что ей выгодно диверсифицировать источники. Грузия транзитирует - потому что региональная стабильность приносит доход. Это не заговор. Это экономика. Самая банальная, скучная, прагматичная экономика, от которой у реваншистов начинается аллергия.

Еще один момент, который они боятся проговорить. Экономическое взаимодействие - это всегда преддверие политической субъектности. Страна, которая торгует с соседями, перестает быть заложником чужих сценариев. А это значит - меньше внешних кураторов, меньше "советников", меньше визитов с папками и ультиматумами.

Вот почему их так бесит налаживание связей между Азербайджаном и Арменией. Не потому что это "невыгодно". А потому что это опасно - для их роли, их карьеры, их привычного статуса "голоса обиды".

Они хотят, чтобы Армения оставалась вечной функцией чужих интересов. Чтобы ее экономика была привязана, как больничная капельница, к одному источнику. Чтобы любое движение в сторону региона воспринималось как предательство. Чтобы слово "Азербайджан" можно было произносить только в контексте истерики.

Но вагоны уже идут. И каждый километр пути - это минус один процент влияния реваншистской мифологии.

Наступает момент истины, которого реваншисты боятся больше всего. Потому что дальше - не дискуссия, не спор о тоннах и марках бензина, не бухгалтерия и даже не геополитика. Дальше - экзистенциальный приговор их политическому существованию.

Мир - это их смерть. Не физическая, разумеется. Политическая, идеологическая, профессиональная. Мир обнуляет их лексику. Мир превращает их истерику в шум. Мир делает ненужными тех, кто десятилетиями жил за счет ненависти, обиды и страха.

Что такое реваншист в мирной реальности? Никто. Пустое место. Человек без профессии. Без аудитории. Без внешнего финансирования. Без сакрального нарратива. Без трагического пафоса. Он умеет только одно - кричать. А когда вокруг начинают торговать, считать, планировать и строить, крик выглядит жалко. Как истерика на вокзале, когда поезд уже ушел.

Именно поэтому Аракелян и ему подобные так судорожно цепляются за цифры, вырванные из контекста. Они не анализируют - они оправдываются. Они не спорят - они отговаривают. Они не предлагают - они запрещают. Их логика проста: если нельзя остановить процесс, надо его дискредитировать. Если нельзя отменить реальность, надо объявить ее "искусственной".

Но реальность плевать хотела на их посты, телеграм-каналы и псевдоаналитику.

Реальность - это 22 вагона. Это 1,2-1,3 тысячи тонн АИ-95. Это маршрут Азербайджан - Грузия - Армения. Это решение, принятое на уровне бизнеса и поддержанное на уровне государства, но не навязанное, не продиктованное, не разыгранное как спектакль. Это начало экономической нормализации, от которой у реваншистов начинается политическая тахикардия.

Им нужен конфликт, потому что только в конфликте они значимы. Им нужна закрытая граница, потому что только за колючей проволокой можно объяснять населению, почему нет развития. Им нужна вражда, потому что мир немедленно задает неудобные вопросы: а где результат, а где рост, а где будущее?

Реваншисты не просто против налаживания связей между Арменией и Азербайджаном. Они против того, чтобы Армения была самостоятельной. Против того, чтобы она имела выбор. Против того, чтобы она выстраивала региональные связи без разрешения внешнего куратора. Им нужна Армения как функция - не как страна.

Функция боли. Функция конфликта. Функция давления. Функция чужих интересов.

Поэтому любой шаг к нормализации - будь то бензин, железная дорога, торговля, логистика - воспринимается ими как угроза. Не национальной безопасности, нет. Их личной безопасности. Их статусу. Их роли "вечных обвинителей".

А теперь - финальный вопрос, от которого им действительно становится не по себе.

Если азербайджанский бензин уже в Армении, если торговля началась, если транзит работает, если министры говорят языком рынка, а не войны - что дальше? А дальше - больше. Дальше - другие товары. Другие маршруты. Другие контракты. Другой регион.

В нашем регионе реваншисту нет места.

Он будет еще кричать. Еще писать. Еще истерить. Еще звать прошлое на помощь. Но прошлое не возвращается. Оно уходит, как дым. А будущее, каким бы сложным оно ни было, строится не лозунгами, а рельсами.

По ним уже едут вагоны.

И это - не политический жест.

Это приговор.