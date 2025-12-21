Британский журнал представил свежий топ лучших футболистов планеты

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов мира на данный момент.

Как сообщает Day.Az, в формировании списка приняли участие журналисты, аналитики и эксперты в области футбола.

По итогам голосования лидером рейтинга стал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Второе место занял нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а третью позицию в списке лучших занял форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.

Десятка лучших футболистов мира по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль ("Барселона"),
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"),
Гарри Кейн ("Бавария"),
Усман Дембеле ("ПСЖ"),
Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"),
Рафинья ("Барселона"),
Педри ("Барселона"),
Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"),
Нуну Мендеш ("ПСЖ"),
Букайо Сака ("Арсенал").