Стало известно, когда Грузия станет председателем ОЧЭС

Грузия с 1 января 2026 года примет председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено в ходе 51-й сессии Совета министров иностранных дел Черноморской экономической зоны.

В заявлении Министерства иностранных дел Грузии отмечается, что в период шестимесячного председательства, которое продлится до 30 июня 2026 года, основное внимание будет уделено реализации проектов в сферах транспортной инфраструктуры, транспорта и энергетики, а также вопросам обеспечения мира, стабильности и сотрудничества в Черноморском регионе.

ОЧЭС является региональной экономической организацией, объединяющей 13 стран Черноморского региона и Южных Балкан. Организация была создана по инициативе Турции в 1992 году, ее штаб-квартира расположена в Стамбуле.