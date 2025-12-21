Южный Кавказ вступает в новую фазу регионального сближения

Дипломатический портал "Diplomatic World Sweden", ориентированный на дипломатическое сообщество, политические круги и сотрудников зарубежных миссий в Швеции, опубликовал аналитический материал о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и растущем интересе Европы к этим изменениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материале отмечается, что после десятилетий противостояния, закрытых границ и разрушенной инфраструктуры Южный Кавказ постепенно вступает в новый этап развития. Отмечается, что сближение происходит поэтапно и основано на прагматичном экономическом сотрудничестве.

"Одним из символов этих изменений стало то, что впервые за десятилетия азербайджанское топливо было доставлено в Армению по железной дороге", - подчеркивается в статье.

По мнению Diplomatic World Sweden, восстановление транспортных и энергетических связей рассматривается как важный элемент укрепления доверия между сторонами. Процесс внимательно отслеживается в Брюсселе, где улучшение отношений между Ереваном и Баку воспринимается как возможность для создания новых транспортных, торговых и энергетических коридоров между Европой и Азией через Южный Кавказ.

В статье особое внимание также уделяется инициативе развития коридора TRIPP (Зангезурский коридор - ред.) и идее формирования четырехстороннего формата сотрудничества с участием Армении, Азербайджана, Турции и Европейского союза.

"Успешная реализация подобных проектов возможна только при наличии устойчивого политического диалога, ключевой инфраструктуры и долгосрочных обязательств со стороны Европы", - говорится в статье.

В заключение отмечается, что регион постепенно отходит от политики изоляции и движется в сторону практических шагов - восстановления железнодорожного сообщения, грузового транзита и расширения профессиональных контактов.