Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов скончался 19 декабря на 81-м году жизни. Об этом сообщили на портале "Кино-театр.ру", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Артист был известен широкой аудитории по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь", "Ищейка", "Морозова-2" и ряде других проектов.
Помимо актерской карьеры, Денисов занимался поэтическим творчеством и писал тексты песен. Он стал автором стихов к композициям Валерия Леонтьева "Я заводной", "Кабаре", "Шери" и другим.
