В Баку произошел пожар

На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре на объекте в поселке Маштага в Сабунчиском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций.

Благодаря оперативной работе пожарных, пожар на объекте был потушен, не допустив его распространения.

В результате пожара на площади 400 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции объекта, предназначенного для продажи табачных изделий и смешанных товаров, общей площадью 942 кв.м.