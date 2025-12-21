В китайском городе слепили гигантского снеговика

В китайском городе Харбин создан гигантский cнеговик высотой 19 метров.

Как сообщает Day.Az, для возведения необычной снежной скульптуры было использовано около 3 500 кубических метров снега.

Арт-объект стал одной из главных достопримечательностей города и привлек внимание как местных жителей, так и туристов.

Представляет вниманию читателей кадры из города: